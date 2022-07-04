書展今開鑼　書迷不談政治專心撐林詠琛　小學生請假到「小薯茄」簽名會捧場 (16:58)

排頭位的市民杜先生今早5時便到會展外排隊，他自2012年起已於書展排頭位，認為今年書展排隊的人數較往年增加。杜先生為作家林詠琛的書迷，今年打算購買林詠琛的新書《陰陽路上抓到你》，預計今年會用2000元買書。佢透露，過去會買前立法會議員黃毓民的著作，惟其後指「都是不要談政治」。

「小薯茄」成員阿冰、麗英、童童等人早上十時許為新書簽名，「小薯茄」昨晚（19日）於社交平台預告首30名買書者可參與「快閃」簽名活動，引來不少粉絲清早到會展外排隊。就讀小六的李同學今起考試，但知悉「小薯茄」會有簽名會，特意向學校請假到場；早上8時到場的黃同學昨完成考試，趁學校補假到書展排隊，欲購買YouTube頻道「小薯茄」的著作《雪櫃冷笑話》，黃同學最後購入兩本書，一本分享予友人一同閱讀，另一本則自行收藏。

書商推倪匡著作吸引書迷

著名作家倪匡月初離世，書展內有不少倪匡的著作，自幼喜歡閱讀、快將退休的市民鄭太稱多年未到書展，因欲購買倪匡的舊著作，故今早到書展選購倪匡的散文。她認為欣賞倪匡對每件事情均有異於常人的看法，讀其作品可拓闊眼界。