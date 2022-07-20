印傭報稱被僱主非禮及要求性交　入稟區院索償 (15:13)

申索人為Ningsih Binti Samsuri，答辯人為Lau Hon。根據申索書，申索人於2019年9月27日抵港，同月30日，答辯人和申索人在僱傭中介公司會面後返回居所，答辯人脫去衣服向申索人露出性器官。

當晚，答辯人進入申索人的睡房觸摸她，並脫掉衣服要求對方與他性交。答辯人遭拒後，試圖拉起她的襯衫，又用掃帚擊打她的左膊導致瘀傷，申索人終在浴室鎖門進睡。

翌日，答辯人在申索人做家務時摸她臀部，申索人高呼警告，答辯人在晚上再次赤裸入房，要求性交遭拒。第三晚，答辯人要求申索人與他性交不果，他掐着申索人及用掃帚打她，申索人該三晚均在浴室內睡覺。於10月3日，兩人簽訂終止僱傭合約的協議，申索人同月10日返回印尼。

申索書提及，申索人前年就事件向平機會投訴性騷擾，平機會去年完成處理此投訴。申索人要求僱主作出書面道歉，賠償她的收入11萬5698元，以及就其感情損失索償19萬588元等。