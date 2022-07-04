稱女病人「宮寒」以手指插陰道　原子筆敲胸稱左胸有問題　藍田中醫師被控非禮 (15:05)

男被告曾廸民（37歲）報稱中醫師，控罪指稱他於2021年4月19日，在藍田匯景廣場一中醫藥中心，猥褻侵犯27歲女子X。

事主X供稱，去年4月19日因左肩頸痛逾一星期，遂上網搜尋居住區內的中醫診所求醫。X當日下午6時30分到達診所，由被告帶領進入3號診症室。被告為X作肩頸治療後，指她腰部有浮腫，主動提出為X治療腰痛症，其間多次擅自拉低X的內褲及裙頭。X表示，被告以拇指按壓右邊臀部「穴位」時，感覺到有其他手指上下掃其陰部。

隨後，被告指X患「宮寒」，為X拉下內褲及裙頭，露出其肚及陰部後為她按摩。X在過程中感到被告以兩指觸摸她的陰部，故詢問被告「係咪有必要咁樣按」，被告稱宮寒「有必要咁樣治療」，及後被告以左手手指進入其陰道內達5秒，X隨即縮開。

X供稱，曾多次向被告表示「唔駛啦唔該」 ，但被告未有理會，繼續治療。離開診症室前，被告向X稱「你仲有另一啲問題，例如你個胸」，需預約覆診，再用手上原子筆輕敲X左邊胸部3次。及後，被告向X表示，「千祈唔好將今日發生嘅嘢同任何人講」，又指當日為她治療多個痛症位置，「應該要收你幾個價錢」。