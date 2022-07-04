女子認行人隧道貼「光復香港」海報判200小時社服令　官稱案情嚴重惟見被告有悔意 (15:02)

辯方求情指，社服令報告顯示被告陳素賢（30歲）有充分悔意，其母親及胞兄亦撰求情信，承諾會繼續支持被告，懇請法庭按感化官建議，判處中度時數，即80至160小時的社服令。另外，被告願意支付8592元維修費，梁官則稱不會頒下賠償令，但法庭會代被告轉交賠款。

梁官判刑時指，被告當日沒有與警方對歭或反抗，張帖海報的內容非同類型案中最嚴重一例，但涉及宣揚反抗政權內容，與一般張貼街招情況不同。加上她並非獨自犯案，有其他人協助，配合當時的社會氣氛，令案情較嚴重。

梁官考慮被告勇於認錯，亦已還押兩周，應感受到失去自由的滋味，接納她已有悔意，重犯機會低，適合判處社服令，惟中度時數未能反映案件嚴重性，故判處200小時社服令。

被告陳素賢早前承認於2019年10月25日，在九龍城太子道西331號至379號行人隧道內無合法辯解而損壞屬於香港政府隧道內的牆壁，用膠水將海報貼在牆上，意圖損壞該財產或罔顧該財產是否會被損壞；同兩名女被告譚雯雯（27歲）及彭紫玲（28歲），則各被控一項管有任何物品意圖摧毁或損壞財產罪。兩人擬不認罪，案件將於10月12日開審。