法改會倡訂新電腦網絡罪行　嚴重行為如入侵醫療系統並涉傷亡可囚終身 (13:07)

法律改革委員會（法改會）轄下的電腦網絡罪行小組委員會今日（20日）發表《依賴電腦網絡的罪行及司法管轄權事宜》諮詢文件，建議制訂全新針對電腦網絡罪行的特定法例，包括將「未獲授權下取覽程式或數據」定為新罪行等，而有關法例適用於域外範圍。公眾諮詢期今起展開，公眾可在10月19日或之前提出意見，小組整合意見後會轉交政策局，暫未有立法時間表。
諮詢文件指，本港目前未有針對電腦網絡罪行的條例，特別在《港區國安法》訂立後，認為有需要改革現行制度。文件研究5類依賴電腦網絡的罪行，包括非法取覽程式或數據、非法截取電腦數據、非法干擾電腦數據、非法干擾電腦系統，以及提供或管有用作犯罪的器材或數據。其中，非法取覽程式或數據罪，無規定「惡意」為罪行元素，法改會秘書長黃惠沖解釋，因難以證明涉案人取覽意圖，做法亦參考了其他司法管轄區。
小組建議，5類相關罪行訂有兩項最高刑罰，如循簡易程序定罪，最高刑罰為兩年監禁；如循公訴程序定罪，最高可判14年監禁。不過，如干犯非法干擾數據或非法干擾電腦系統的加重罪行，建議最高可囚終身，黃惠沖舉例，入侵醫療系統等涉及人命傷亡情況，可屬加重罪行。
小組亦建議，上述有關罪行應加入合理辯解作為免責辯護，如為網絡安全為由取覽數據，具體細節留待公眾諮詢討論。