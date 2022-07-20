法改會倡訂新電腦網絡罪行　嚴重行為如入侵醫療系統並涉傷亡可囚終身 (13:07)

諮詢文件指，本港目前未有針對電腦網絡罪行的條例，特別在《港區國安法》訂立後，認為有需要改革現行制度。文件研究5類依賴電腦網絡的罪行，包括非法取覽程式或數據、非法截取電腦數據、非法干擾電腦數據、非法干擾電腦系統，以及提供或管有用作犯罪的器材或數據。其中，非法取覽程式或數據罪，無規定「惡意」為罪行元素，法改會秘書長黃惠沖解釋，因難以證明涉案人取覽意圖，做法亦參考了其他司法管轄區。

小組建議，5類相關罪行訂有兩項最高刑罰，如循簡易程序定罪，最高刑罰為兩年監禁；如循公訴程序定罪，最高可判14年監禁。不過，如干犯非法干擾數據或非法干擾電腦系統的加重罪行，建議最高可囚終身，黃惠沖舉例，入侵醫療系統等涉及人命傷亡情況，可屬加重罪行。

小組亦建議，上述有關罪行應加入合理辯解作為免責辯護，如為網絡安全為由取覽數據，具體細節留待公眾諮詢討論。