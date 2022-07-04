DSE 2022｜多名狀元無意移民　矢志留港貢獻 (11:49)

協恩「超級狀元」周愷彤表示，得悉很多基層市民使用公立醫院服務，但醫護人手短缺，故預料畢業後將繼續留港發展，「喺自己地方，用熟悉語言服務香港」。

喇沙狀元張殷碩表示他在港出生，對本港有感情，期望令香港繁榮，「如果你覺得香港改變咗，咁咪用返你嘅力量去改變佢，而唔係移民或者去逃避個問題」。伊利沙伯中學狀元謝承臻亦表示暫無打算移民，稱在香港成長，加上在圍村長大，對香港文化充滿情懷。

培正狀元焦采溢亦未有打算到海外，因家人仍然在港，加上對香港有感情。她期望透過港大醫學院的增潤學年到外國交流。

英皇狀元甘仲軒則表示對香港有歸屬感，亦考慮到家人好友都在香港，故暫時無意出國讀書或移民，亦相信本地升學及就業過程會銜接得更好，惟不排除未來會出國。

喇沙狀元信國安法助港穩定

亦有狀元被問及對《港區國安法》及言論自由的看法。喇沙狀元張殷碩認為，國安法實施時間並非太長，有待了解是否行之有效，但認為國安法至少在目前令香港穩定，政治爭鬥亦已減少，同時法治得以保存。

謝承臻就形容，確有人對香港感到陌生，近年也發生令人不開心的事，但認為本港仍有很多不同渠道表達意見，只要表達時小心一點，不觸及「紅線」就可。