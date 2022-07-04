DSE放榜｜八狀元六人冀行醫　女拔狀元望劍橋升學　培正狀元依靠信仰 (11:07)

傳統名校皇仁書院誕一狀元三榜眼。考獲7科5**成績的狀元麥顥邦表示，本港醫療人手短缺，有意報讀中大醫科，期望投身醫療界為港出力；而獲8科5**的「超級狀元」、伊利沙伯中學學生謝承臻，亦計劃入讀香港中文大學的「內外全科醫學士課程環球醫學領袖培訓專修組別」，立志成為醫生，他表示經歷疫情後立志從醫。喇沙狀元張殷碩亦期望入讀醫科。

考獲7科5**成績的英皇書院狀元甘仲軒同樣希望讀醫，指看到不同醫護人員在疫情期間發揮至關重要作用，無論是政府醫療顧問、前線醫護或科研人員等，均對社會的重要性，冀亦能行醫助人。

培正中學的女超級狀元焦采溢亦表示，留意到公營醫院人手短缺及第五波疫情大量病人在醫院門口的情况，決定攻讀港大醫科，期望日後投身公營醫療系統；協恩中學的「超級狀元」周愷彤亦計劃報讀中文大學醫科，稱留意到不少基層需要公立醫院服務，期望留港發展，「喺自己地方，用熟悉語言服務香港」。

她亦冀政府減少公立醫院醫護流失率，和增加醫學院學額。被問到是否贊成引入海外醫生，她表示措施雖短時間內解決問題，但仍要處理長期流失情況。麥顥邦就預料，需要時間適應新政策，料不會有太大影響。謝承臻則認為無可避免，只能讓自己與國內醫生有更好銜接。甘仲軒就認為引入國內醫生有助紓緩公營醫療壓力，形容「有必要」，但相信不會帶來大競爭。甘認為內地醫生未必熟悉香港本地文化、風土病，在語言上亦存在一定障礙，但相信他們來港後會積極融入，再配合長期培訓及學習，相信問題不大。

其中一名7科5**狀元為拔萃女書院學生冼家朗，她另在數學延伸部分取得5。她說自己得悉佳績後「唔係好信」。她計劃攻讀英國劍橋大學的人類社會及政治科，指4個學科與興趣相符，自中五開始已打算到海外升學，冀未來或能在國際機構工作。

驚訝成狀元「唔係好信」此刻只望「食餐好」

冼家朗又興奮地說，今早派發成績時，突然間有老師呼叫她的學號「二十五號」，起初以為聽錯「唔係好信」，得悉成為「狀元」後十分驚訝，笑言此刻只想「食餐好」和回家休息。冼的父母和胞弟均前來陪同她放榜，爸爸坦言「無諗過」女兒有好成績。

另一狀元周愷彤就透露，較難獨自專注溫習，因此經常與朋友一起溫習，向「共同目標進發」。她備考時亦經常聽音樂減壓，以「逃離現實」。

英皇狀元甘仲軒就笑言，今早凌晨四時已起床和聽音樂放鬆，得知考獲佳績時感到難以置信。甘憶述，受疫情影響，長期在家溫習，難免感到孤單，幸有母親每日與他傾談，令他覺得「並非孤身奮戰」，加上外婆也經常致電關心，同學間亦會對文憑試的處境感同身受，因此會互相交流，共同進步，亦感謝老師因應疫情改變教學模式，跟進學生進度。

培正狀元焦采溢就依靠信仰，她自言沒有讀書秘訣，只會祈禱和每星期返教會，平日喜愛唱聖詩，稱成為狀元要「感謝神」，目前最想去傳福音。

喇沙狀元張殷碩就自製一本厚400頁的「有機化學書」予同班同學作畢業禮物，坦言「因為我真係好鍾意呢班同學，佢哋俾咗好多支持我」，盼書本可啟發其他同學在化學領域上多作研究。