政府廿年前解釋23條立法網站突下架　保安局：正為立法重新預備將更新網站 (12:20)

本報正向保安局和檔案處了解，有否就該網站內容存檔，以及日後可供公眾查閱，正候回覆。

政府檔案處前處長朱福強向李先知稱，根據他理解，政府目前對網頁更新如何舊有網站內容「沒有什麼規矩」，隨時可能新網站就蓋過舊網站內容。不過他認為，在處理當年23條立法及諮詢過程中，都會產生很多政府檔案，這些檔案本身有歷史意義，不應該隨便銷毀。

根據「網絡時光機」（Wayback Machine）以及筆者年前從該網站的截圖，網站有關23條立法的資料十分整全，由草案、當年官員談話的新聞稿、立法會審議文件，以至「第二十三條知多啲 - 單張」包括「問與答」內容，都十分詳細。舉例在「問與答」，列出很多當年社會的疑慮，如「立法後，能批評政府政策或官員嗎？」的問題，同時列出政府答案：「言論自由，受到《基本法》充分保障。『煽動叛亂』罪只限於故意煽惑他人犯叛國、顛覆等屬本港法例下的嚴重刑事罪行，而且必須相當可能引起有關罪行，才會入罪」。而「煽動叛亂」在現時《港區國安法》中未有包羅。

林鄭社交網站帖文無存檔

類似「消失」的還有前特首林鄭月娥的社交媒體帳號，她的Facebook專頁在七一後刪去，2019年修例事件及疫情期間回應及照片，都不再存在。筆者早前曾根據《公開資料守則》向特首辦查詢，顯示單在2022年至卸任，林太FB共發出了53個帖文，但並無轉交政府檔案處或存檔。特首辦解釋，因為類似貼文旨在透過社交媒體令用戶了解時任特首的工作。