指禁留長髮涉性別歧視 中學男生向平機會投訴 (22:41)

平機會回覆表示，處理查詢和投訴時必須遵守保密和需要知情的原則，因此不會透露是否收到某些查詢或投訴或相關詳情。平機會未有回應該校不允許男同學留長髮會否構成違反《性別歧視條例》。

東華三院黃笏南中學校方回覆，確認平機會介入個案。校方指學校制訂校規的目的，旨在協助學生建立良好的生活習慣及健康形象，並培養學生為未來投入社會作好準備，指有關對學生儀容服飾的要求，亦按此宗旨檢視。校方指由於事件已交平機會處理，為免影響有關程序，校方現時沒有進一步回應。

林澤駿在帖文表示，自立法會前議員梁國雄就男囚犯剪短髮規定司法覆核案頒布陳詞後，已思考學校不准男同學留長髮不符法例。他又提到，一個半月前被要求，若不剪頭髮就會被剝奪參與學校活動或停學後，最終在壓力下被逼剪髮。

他在帖文提到，學校可能會以學校聲譽禁止男生留長髮，但質疑此難以損害學校聲譽，又提到學校或以「不整潔、容易污糟」為由禁男生留長髮，反問「大多女生也是留著長髮，還不是好好的嗎？」。他亦提到，社會或學校的性別定型令學校不許男生留長髮，不但歧視留長髮的男生，亦漠視性別焦慮等留長髮的原因。