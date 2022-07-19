調查指疫情下高中生欲投身醫護　想要穩定工作 (23:28)

調查於今年5至6月期間進行，網上訪問了來自全港25間中學的1134名中四至中五高中生，了解他們對升學及就業的想法和準備。

調查中65%受訪學生傾向全職工作模式，主要原因是工作穩定（80%）和賺取更高收入（72%），另有兩成人表示會考慮因疫情而增加人才需求的行業。香港理工大學應用社會科學系主任崔永康指，疫情下「吃香行業首當其衝一定是醫護行業」，因大部分人想工作穩定，而且看到醫護人員在疫情期間辛勞工作覺得有「好大意義」。

此外，有82%受訪學生有心儀學科及理想就業方向，惟僅有三成會經常留意心儀學科及行業的相關資訊，當中普遍是自信心不足的學生。調查發現大部分受訪學生對其生涯關注度低，且對自己的決定能力沒自信，「生涯信心」指標分數平均僅得3.63分（滿分為5分）。

崔表示，須關注學生信心不足的問題，「要有信心一定要試」，指提供予學生職場實習頗為重要，惟疫情下較少有實體活動。