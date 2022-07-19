社民連工黨8人示威違限聚令判緩刑 上訴爭議聚集定義 (20:32)

工黨及社民連前年五一勞動節在金鐘遊行請願，抗議警方反對五一遊行及要求政府設失業援助金，包括李卓人及梁國雄等8人遊行，被票控違反當時的4人限聚令，罪成後被判囚14天，緩刑18個月，8人不服定罪及刑罰，今（19日）在高等法院提上訴。上訴方強調，兩組人刻意分開遊行，不屬一個聚集；自行陳辭的黃浩銘以「姜濤誕」與本案比較，質疑當日人數多於數十倍，警方卻未作出票控。
8名上訴人為郭永健、何偉航、黃浩銘、曾健成、麥德正、吳文遠、李卓人及梁國雄。上訴方大律師黃宇逸陳辭稱，8人分為兩組各有4人，原審裁判官鄭紀航錯誤詮釋條例中所訂明的「受禁群組聚集」。即使兩組人懷有「共同目的」，但彼此相距1.5米，足以符合防疫目的。
黃宇逸續指，當天「社民連組」上天橋後，刻意遠離「工黨組」，選擇另一遊行路線，即使兩組之間曾少於1.5米距離，僅是瞬間出現，他們一直刻意分開，原審裁判官裁定8人組成聚集明顯出錯。此外，8人只是行使和平示威集會的權力，他們特意採取措施，選擇在疫情較穩定才進行示威，如此要負上刑責並不相稱。
無律師代表的黃浩銘自行陳辭指，「社交距離」及「聚集時間」才是疾病的核心，如做足防疫措施，「疾病唔會因為我地有共同思想、目的而傳染」。
他引述今年4月30日的《明報》報道指，當日「姜濤誕」有人潮湧入銅鑼灣，同日有300多人確診，警方無票控；反之案發連續12天本地零確診，質疑「法治又去左邊？」。他希望法庭能向港人表示，法庭銳意捍衛終審法院一直對公眾的承諾。聆訊明續。