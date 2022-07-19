社民連工黨8人示威違限聚令判緩刑 上訴爭議聚集定義 (20:32)

8名上訴人為郭永健、何偉航、黃浩銘、曾健成、麥德正、吳文遠、李卓人及梁國雄。上訴方大律師黃宇逸陳辭稱，8人分為兩組各有4人，原審裁判官鄭紀航錯誤詮釋條例中所訂明的「受禁群組聚集」。即使兩組人懷有「共同目的」，但彼此相距1.5米，足以符合防疫目的。

黃宇逸續指，當天「社民連組」上天橋後，刻意遠離「工黨組」，選擇另一遊行路線，即使兩組之間曾少於1.5米距離，僅是瞬間出現，他們一直刻意分開，原審裁判官裁定8人組成聚集明顯出錯。此外，8人只是行使和平示威集會的權力，他們特意採取措施，選擇在疫情較穩定才進行示威，如此要負上刑責並不相稱。

無律師代表的黃浩銘自行陳辭指，「社交距離」及「聚集時間」才是疾病的核心，如做足防疫措施，「疾病唔會因為我地有共同思想、目的而傳染」。

他引述今年4月30日的《明報》報道指，當日「姜濤誕」有人潮湧入銅鑼灣，同日有300多人確診，警方無票控；反之案發連續12天本地零確診，質疑「法治又去左邊？」。他希望法庭能向港人表示，法庭銳意捍衛終審法院一直對公眾的承諾。聆訊明續。