女子疑打抗生素後亡　死者母親質疑醫護錯過急救時間　急救醫生否認 (18:08)

死者謝碧琪（終年34歲）2018年10月30日因腹痛入荃灣港安醫院，11月1日用藥後出現呼吸困難、四肢麻痹，其後陷入昏迷，延至11月13日離世。

家屬陳辭時稱，當日醫院傳來惡耗，「只希望係一場會醒嘅夢」。家屬稱，醫護應盡早啟動啟動急診掣（Code blue），惟直至急診醫生到達時才啟動；又指應盡快為死者注射腎上腺素，質疑錯過最佳的急救時間。家屬續指，每位醫護就著到達病房及接獲通知的時間，證供不一致，反映他們未有清晰溝通，令人失望。

至於代表4名協助搶救的醫生盧乃本、陳宙成、廖頌雅及嚴建明的律師陳辭時稱，盧乃本診斷死者患「朱古力瘤」，預留於11月2日作切除手術，先著手處理死者炎症問題，再讓死者考慮是否接受手術，解剖報告及專家亦證明其診斷。盧亦不只一次解釋死者的病況及治療方案，兩名專家亦指，盧的治療方案及處理方法合理。