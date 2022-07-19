律政司刑期覆核得直　盜僱主首飾菲傭加監 (18:03)

新世界發展前執行董事梁仲豪的菲傭，涉於2018年至2019年在深水灣的獨立屋內，盜去約200件珠寶首飾，總值逾1400萬元，贓物由菲傭的女親戚幫忙典當，警方在典當舖發現可疑紀錄並揭發事件。菲傭早前承認6項盜竊罪，被判監禁4年11個月，律政司認為刑期過輕，遂提出覆核申請。高等法院上訴庭今（19日）聽取雙方陳辭後，指原審法官沒充分考慮菲傭的罪責和案件的嚴重性作出判刑，並錯誤扣減刑期，故改判監禁6年4個月，稍後頒下判辭。
覆核申請人為律政司長，答辯人NONES Carmelita Galay（47歲）為梁仲豪與妻所聘用的家傭，案件今在上訴庭法官薛偉成、潘敏琦和彭寶琴席前處理。
申請方陳辭時稱，原審法官忽略加刑因素和相關罪責，包括答辯人違反誠信，她所偷竊的財物價值愈來愈昂貴，原審法官對於她求情給予過多刑期扣減。答辯方表示，原審法官接納答辯人為了籌集母親的醫療費而犯案，控方當時亦沒有質疑。
原審法官先前判刑時指，答辯人違反誠信和背叛僱主，並利用另兩名被告替她典當贓物，惟考慮到首被告求情稱其母親患病和需要金錢，額外減刑。同案兩名被告NONES Maricris Galay（32歲）及ALAGNA Cristina Noble（51歲），為答辯人的姪女及表姊，分別承認4項和6項處理贓物罪，各被判監1年4個月。