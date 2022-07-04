新冠疫情｜本港增3256宗新冠陽性個案　再增校巴群組　政府憂個案持續上升或影響醫療服務 (17:07)

學校個案就新增498宗陽性個案，涉及385間學校，再多1間學校陽性個案或經校巴傳播。香港靈糧堂幼稚園F1上午班次校巴有1名司機及1名保母確診，全車17名學生須停課一周。另外，有8間學校個別班級須停課一周。早前已有確診個案的學校，再有班別須停課，包括港九街坊婦女會孫方中小學2B班、聖公會主風小學5C及2B班，均有3名學生確診。院舍則增3宗呈報個案，均有1名院友確診。

張竹君表示，目前每日有約70萬師生每日接受快測，平均每日有200至400宗個案，而全港平均每日3000宗確診個案，學校人口和社區感染的比例相若。當局會繼續建議有多宗個案的學校班別停止面授課堂，以免學校有大型爆發，期望盡量不影響整體學生上學情况。

另外，懷疑Omicron BA.2.12.1再增56宗，包括33宗源頭不明個案；懷疑Omicron BA.4或BA.5個案則增30宗，包括13宗源頭不明個案。