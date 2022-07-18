夏寶龍演辭全文 指習近平講話為一國兩制廓清迷霧 (21:08)

全國政協副主席、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍，今晨在北京出席由全國港澳研究會主辦的『學習貫徹習近平主席在慶祝香港回歸祖國25周年大會暨香港特別行政區第六屆政府就職典禮上重要講話精神』專題研討會，解讀國家主席習近平七一在港講話的要點，港澳辦網站刊出夏寶龍演講全文，以下為夏寶龍發表以題為〈以習近平主席重要講話精神為指引 奮力譜寫『一國兩制』實踐新篇章〉演辭。

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各位嘉賓、各位朋友：

大家上午好。很高興參加由全國港澳研究會主辦的『學習貫徹習近平主席在慶祝香港回歸祖國25周年大會暨香港特別行政區第六屆政府就職典禮上重要講話精神』專題研討會。首先，對本次研討會的舉辦表示祝賀。

在香港回歸祖國25周年的歷史性時刻，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平親臨香港，飽含著人民領袖對香港同胞的深情關懷，體現出中央政府對香港的高度重視，帶去了14億多祖國人民對香港同胞的美好祝福。習近平主席此行是一次傳遞關懷之行、傳遞信心之行、傳遞希望之行，極大增強了香港和國際社會對『一國兩制』和香港發展前景的信心，鼓舞了新一屆特別行政區政府帶領香港社會各界奮力開創良政善治新局面的鬥志和士氣，促進了香港社會各界在愛國愛港旗幟下的大團結大聯合。習近平主席在慶祝香港回歸祖國25周年大會暨香港特別行政區第六屆政府就職典禮上發表的重要講話，高度肯定『一國兩制』在香港的成功實踐，鄭重宣示『一國兩制』方針必須長期堅持，深刻總結『一國兩制』實踐規律，對香港未來發展提出殷切希望。習近平主席重要講話貫通歷史、現實和未來，揭示規律、方向和大勢，科學回答了全面準確貫徹『一國兩制』方針的重大理論和實踐問題，為推進新時代『一國兩制』實踐行穩致遠指明了方向，提供了根本遵循。習近平主席重要講話如洪鍾大呂激蕩人心、催人奮進，在港澳同胞中和海內外引起廣泛共鳴和熱烈反響。

今天全國港澳研究會舉辦研討會，學習貫徹習近平主席重要講話精神，非常必要、很有意義。借此機會，我談幾點學習體會，與大家分享交流。

一、習近平主席重要講話蘊含著厚重的歷史邏輯，在香港由亂到治走向由治及興的重要歷史關頭指路領航，在『一國兩制』事業發展史上具有里程碑意義

習近平主席重要講話以宏闊的歷史視野，把香港置於中華民族5000多年的文明史、中國人民近代以來180多年的鬥爭史、中國共産黨100多年的奮鬥史、『一國兩制』香港實踐25年的發展史中來審視，理清了香港發展的歷史脈絡，回答了『香港從哪來？要到哪去？』的歷史之問。當前，香港正處在從由亂到治走向由治及興的新階段，人人思穩、人人思發展，如何實現由亂到治之後的『大治』？如何實現香港全面發展？如何實現『一國兩制』實踐行穩致遠？值此重要歷史關頭，習近平主席重要講話就像一座燈塔，為香港發展廓清迷霧，指引香港開創更加美好的未來。

第一，錨定『一國兩制』香港實踐的歷史坐標。習近平主席重要講話鮮明標識了『一國兩制』香港實踐在中華民族偉大復興戰略全局中的坐標。可以從三個關鍵詞來理解和把握：一個是『從未缺席』。習近平主席指出『在中國人民和中華民族迎來從站起來、富起來到強起來的偉大飛躍中，香港同胞從未缺席』。這是對香港在我國革命、建設、改革各個歷史時期所作出的獨特而重要貢獻的充分肯定。一個是『重要組成部分』。習近平主席指出『中華民族偉大復興已經進入不可逆轉的歷史進程。推進‘一國兩制’在香港的成功實踐是這一歷史進程的重要組成部分』。這充分表明香港在中華民族偉大復興歷史進程中的重要地位。一個是『兩個一定』。習近平主席指出『在實現我國第二個百年奮鬥目標的新征程上，香港一定能夠創造更大輝煌，一定能夠同祖國人民一道共享中華民族偉大復興的榮光』。這指出香港在鑄就中華民族偉大復興偉業中所肩負的歷史使命。香港的根在祖國，『一國兩制』在香港的實踐，必須錨定這一坐標，始終與中華民族偉大復興同向同行。

第二，指明『一國兩制』香港實踐的發展方向。習近平主席指出『‘一國兩制’的根本宗旨是維護國家主權、安全、發展利益，保持香港、澳門長期繁榮穩定』。這一重要論述，指明了『一國兩制』實踐的出發點和落腳點。中央政府所做的一切，都是為了國家好，為了香港、澳門好，為了港澳同胞好。習近平主席在講話中擘畫了建設美好香港的藍圖，並引用唐代詩人孟郊的詩句『願將黃鶴翅，一借飛雲空』，表達對香港未來發展的美好期許。站在新的歷史起點上，香港開創新局面、實現新飛躍，必須牢牢把握『一國兩制』香港實踐的發展方向，把建設美好香港的藍圖變為生動現實。

第三，築牢『一國兩制』香港實踐的堅定信心。習近平主席指出『‘一國兩制’是經過實踐反復檢驗了的，符合國家、民族根本利益，符合香港、澳門根本利益，得到14億多祖國人民鼎力支持，得到香港、澳門居民一致擁護，也得到國際社會普遍贊同。這樣的好制度，沒有任何理由改變，必須長期堅持』。這是習近平主席向港澳社會和全世界作出的鄭重宣示，充分彰顯了中央堅定不移貫徹『一國兩制』方針的歷史自信和堅如磐石的意志。這是對一切質疑、抹黑、破壞『一國兩制』的最有力回擊，是對所有關心、支持、珍視『一國兩制』的最暖心回應。正如許多香港人士所説：香港不少人擔心2047年是『一國兩制』的終點，習主席講到大家心裏去了，打消了一些人的擔心，為香港繁榮發展派送了『定心丸』，大家安心了。『一國兩制』必須長期堅持，這是歷史之必然，是民心之所向。從根本上説，制定出臺香港國安法，是為了確保『一國兩制』不變；修改完善香港選舉制度，也是為了確保『一國兩制』不變；與反中亂港、反中亂澳勢力及其背後的美西方外部勢力作鬥爭，還是為了確保『一國兩制』不變。歸根結底，這一切都是為了捍衛『一國兩制』，捍衛法治、民主、人權、自由，捍衛全體港澳居民的福祉。任何人，任何時候，膽敢挑戰『一國兩制』底線，膽敢反中亂港、反中亂澳，必將受到嚴懲！

二、習近平主席重要講話蘊含著科學的理論邏輯，深刻闡明『四個必須』的規律性認識，揭示了『一國兩制』實踐過去為什麼能夠成功、未來如何取得更大成功的密碼

習近平主席在講話中用『四個必須』精闢總結了25年來『一國兩制』香港實踐的寶貴經驗和深刻啟示。這『四個必須』是『一國兩制』理論的豐富和發展，是『一國兩制』實踐行穩致遠的科學指引。

第一，深刻領會『必須全面準確貫徹‘一國兩制’方針』，這是『一國兩制』實踐的總要求。習近平主席重要講話把這點放在『四個必須』之首，這是管總的、管根本的，直接關乎『一國兩制』實踐正確方向，任何時候都不能偏離。一個時期，香港出現種種亂象，一個根本原因就是沒有全面準確認識和貫徹『一國兩制』方針。習近平主席鮮明提出『維護國家主權、安全、發展利益是‘一國兩制’方針的最高原則』這一重要論斷，一語中的、切中要害。『一國』是根、是本，沒有『一國』這個根本、這個前提，就不存在『兩制』。『一國』不是抽象的。『一國』就是中華人民共和國，社會主義制度是中華人民共和國的根本制度，中國共産黨領導是中國特色社會主義最本質的特徵，特別行政區所有居民應該自覺尊重和維護國家的根本制度。近年來，中央在港澳採取的一系列重大舉措，就是在捍衛『維護國家主權、安全、發展利益』這個最高原則，就是為了確保『一國兩制』方針不會變、不動搖，確保『一國兩制』實踐不走樣、不變形。如果這個最高原則得不到保障，香港、澳門的穩定就無從談起，香港、澳門的繁榮就無從談起，香港、澳門市民的安穩好日子更無從談起。只有堅守『一國』原則，『兩制』優勢才能愈加彰顯，香港、澳門才能獲得無限廣闊的發展空間。

第二，深刻領會『必須堅持中央全面管治權和保障特別行政區高度自治權相統一』，這是把特別行政區治理好的關鍵所在。要把握住兩個方面：一方面是認清源頭。香港、澳門特別行政區是直轄于中央政府的地方行政區域。中央政府依照憲法和基本法對特別行政區行使全面管治權，既包括中央直接行使的權力，也包括授予特別行政區依法行使的高度自治權。中央全面管治權是特別行政區高度自治權的源頭，兩者之間是『源』與『流』的關係。從這個意義上講，維護和落實中央全面管治權，也是從根本上保障特別行政區的高度自治權。另一方面是做到統一銜接。中央全面管治權很大程度上通過特別行政區依法行使高度自治權來實現，特別行政區應當維護好、落實好中央全面管治權。對保障特別行政區高度自治權，習近平主席在講話中用了『充分尊重』和『堅定維護』兩個很有分量的詞。中央始終堅定支持香港實行行政主導體制，始終堅定支持香港行政、立法機關良性互動，始終堅定支持香港司法機關依法獨立行使審判權。近年來，香港之所以能夠安下來、穩下來，戰勝風險挑戰，實現浴火重生，很重要的一條就是把落實中央全面管治權和保障特別行政區高度自治權很好地統一起來。

第三，深刻領會『必須落實‘愛國者治港’』，這是保證香港長治久安的必然要求。『愛國者治港』『愛國者治澳』是習近平主席提出的重要論斷。習近平主席這次又進一步作出深刻闡述，強調『把香港特別行政區管治權牢牢掌握在愛國者手中，這是保證香港長治久安的必然要求，任何時候都不能動搖』。這是從25年來『一國兩制』香港實踐，特別是香港實現由亂到治的重大轉折中得出的深刻啟示。習近平主席強調『守護好管治權，就是守護香港繁榮穩定，守護七百多萬香港居民的切身利益』。大家一定要深刻體悟其中的深意和良苦用心。每位港澳居民都是『愛國者治港』『愛國者治澳』的參與者、實踐者、受益者，而不是旁觀者。回想三年前，『港獨』猖獗、『黑暴』肆虐、『攬炒』橫行，最令人痛心的莫過於香港美好家園慘遭破壞，最需要守護的莫過於香港來之不易的和諧穩定。全體港澳居民都應警惕反中亂港、反中亂澳分子賊心不死，美西方外部勢力不會甘心，隨時可能反撲。落實『愛國者治港』『愛國者治澳』，必須對一切反中亂港、反中亂澳勢力堅決打擊、不留縫隙，堅決與美西方外部勢力作鬥爭，把香港、澳門守護好。我們欣喜地看到，在新選舉制度保障下，香港新一屆選舉委員會選舉、第七屆立法會選舉和第六任行政長官選舉順利舉行，越來越多愛國愛港立場堅定、管治能力突出的人士進入特別行政區管治架構中，展現出『愛國者治港』新氣象。

第四，深刻領會『必須保持香港的獨特地位和優勢』，這是『一國兩制』香港實踐的應有之義。習近平主席把『保持香港的獨特地位和優勢』上升到『一國兩制』實踐規律的高度來加以強調，足見對香港是何等的重視和厚愛。這當中，關鍵是要深刻領會『兩個從來』『兩個珍視』：『兩個從來』，即『中央處理香港事務，從來都從戰略和全局高度加以考量，從來都以國家和香港的根本利益、長遠利益為出發點和落腳點』。中央實行『一國兩制』，一個重要的戰略考量，就是要保持香港的獨特地位和優勢，保持香港長期繁榮穩定。這是一項長期戰略，不是權宜之計。只要有利於保持香港獨特地位和優勢的，就不遺餘力去做，反之就堅決反對。『兩個珍視』，即『背靠祖國、聯通世界，這是香港得天獨厚的顯著優勢，香港居民很珍視，中央同樣很珍視』。習近平主席在講話中對香港引以為傲的『金字招牌』如數家珍，講『國際金融、航運、貿易中心地位穩固』，講『自由開放雄冠全球』，講『營商環境世界一流』，還兩次提到保持普通法制度，等等。中央政府完全支持香港長期保持獨特地位和優勢，香港必將綻放出更加絢麗奪目的光彩。

三、習近平主席重要講話蘊含著鮮明的實踐邏輯，殷切希望新一屆特別行政區政府務實有為、不負人民，著力破解香港當前最直接最突出最迫切的問題，對香港實現良政善治具有很強的現實指引作用

習近平主席提出的『四點希望』，根植新時代『一國兩制』實踐，具有鮮明的問題導向、目標導向和結果導向，為香港實現長治久安和長期繁榮穩定提供了行動指南。我們高興地看到，新一屆特別行政區政府第一時間組織學習貫徹習近平主席重要講話精神，提出了一些很好的施政設想，贏得香港社會各界的好評。希望新一屆特別行政區政府牢記習近平主席囑託，抓住機遇、戰勝挑戰，團結帶領社會各界共譜香港良政善治新篇章。

第一，突出有為政府建設，把『著力提高治理水平』落到實處。習近平主席在講話中指出『行政長官和特別行政區政府是香港的當家人，也是治理香港的第一責任人』，強調要『把握好政府和市場的關係，把有為政府同高效市場更好結合起來』。這些重要論斷對香港、澳門特別行政區政府角色定位給出了明確定論，具有很強的現實針對性。香港、澳門要實現新的更大發展，既需要高效的市場，也需要有為的政府。特別行政區政府要轉變治理理念、改進政府作風、強化基層基礎、提高治理能力，努力建設一個能夠全面準確貫徹『一國兩制』方針、能夠帶領港澳全面發展、能夠為廣大市民辦實事的有為政府。

第二，聚焦實現更好發展，把『不斷增強發展動能』落到實處。習近平主席在講話中用了『三個全力支持』，充分彰顯出習近平主席和中央政府支持香港發展的堅定決心。這『三個全力支持』為香港增效賦能，完全契合香港長遠發展的實際需要，為香港送上了一份『大禮包』。特別行政區政府和香港社會各界要倍加珍惜、用足用好中央這『三個全力支持』，抓住機遇、乘勢而上，找準『香港所長』和『國家所需』的交匯點，主動對接『十四五』規劃、粵港澳大灣區建設、『一帶一路』高質量發展等國家戰略，鞏固提升國際金融、航運、貿易中心地位，加快國際創新科技中心建設，激發香港社會發展活力，努力實現發展基礎更牢固、動能更強勁、空間更廣闊，推動香港在新的起點上實現更好發展。

第三，有力回應民眾期盼，把『切實排解民生憂難』落到實處。習近平主席一直心繫香港，關注著香港，牽掛著香港。剛一抵達香港，習近平主席在高鐵香港西九龍站歡迎儀式上就指出『我的心、中央政府的心，和香港同胞在一起』。一番真摯話語，情動香江。習近平主席重要講話通篇貫穿著以人民為中心的發展思想，希望新一屆特別行政區政府『務實有為、不負人民，把全社會特別是普通市民的期盼作為施政的最大追求』。習近平主席指出『當前，香港最大的民心，就是盼望生活變得更好，盼望房子住得更寬敞一些、創業的機會更多一些、孩子的教育更好一些、年紀大了得到的照顧更好一些』，用直白樸素的『大白話』講出了大家的心聲。正如許多香港市民所説，習主席的關心説到了大家的心坎裏，讓我們感到非常的激動和溫暖，讓我們看到生活變好的希望。『民有所呼，我有所應』，特別行政區政府要立足當前，謀劃長遠，一步一個腳印，一件一件幹起來，用實實在在的工作成效回應民眾期盼，讓市民有更多、更直接、更實在的獲得感、幸福感、安全感。

第四，團結凝聚各方力量，把『共同維護和諧穩定』落到實處。習近平主席希望每一位香港居民都成為建設香港的積極力量，共同把香港這個家園建設好、守護好。習近平主席強調『大力弘揚以愛國愛港為核心、同‘一國兩制’方針相適應的主流價值觀』，『繼續發揚包容共濟、求同存異、自強不息、善拼敢贏的優良傳統』，這為構築社會和諧穩定的思想基礎提供了指引。習近平主席對香港也包括澳門青年寄予厚望，始終把港澳青年成長成才放在心上，希望全社會關心關愛青年人，勉勵每一個港澳青年都投身到建設美好家園的行列中來，用火熱的青春書寫精彩的人生。『家和萬事興』。建設美好家園，是港澳全社會的共同責任，需要人人參與。要團結一切可以團結的力量，調動一切可以調動的積極因素，構建最廣泛的『一國兩制』統一戰線，在愛國愛港、愛國愛澳旗幟下努力畫出最大同心圓，匯聚起『一國兩制』實踐行穩致遠的磅薄力量。

各位嘉賓、各位朋友，

25周年是一個里程碑，更是一個新起點。我們堅信，在習近平主席重要講話精神的科學指引下，有偉大祖國的堅定支持，有廣大愛國愛港、愛國愛澳同胞的共同奮鬥，香港、澳門在中華民族偉大復興歷史進程中必將大有可為、大有作為，『一國兩制』實踐必將創造新的更大輝煌！