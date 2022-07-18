「夾公仔」店被裁定非公眾娛樂場所 律政司不服提上訴 (19:49)

位於旺角信和中心的兩間夾公仔店鋪，早前被食環署控告無牌經營，違反《公眾娛樂場所條例》，去年在裁判法院被裁定毋須領公眾娛樂場所牌照，不受防疫規例所限而停業，律政司不服裁決，今（18日）以案件呈述方式向高等法院提上訴。律政司力陳夾公仔機令人歡愉，有娛樂成分；答辯方表示夾公仔機與扭蛋機無異，用以銷售產品。法官黎婉姫將於8月24日頒下判辭。
答辯方為Claw Boss Limited；店鋪位於信和中心M層及2樓，各舖約為400平方呎，共有32部夾公仔機。
律政司一方陳辭指，根據《公眾娛樂場所條例》對「娛樂」的定義，夾公仔機屬「為遊樂而設計的機械裝置」，並解釋指，當玩家投入代幣，可透過操控槓桿抓住獎品，講究技巧及判斷，亦需帶點運氣才可成功獲得獎品，過程中會感到歡愉，涉及娛樂成分，「絕對稱得上係遊戲設計」。而在玩夾公仔期間會引起人群集結，基於公眾利益而跌入條例中所稱的「娛樂」，需領取牌照。
律政司代表續指，夾公仔機與扭蛋機有別，後者並非為娛樂而設計，法官黎婉姫質疑「唔係畀人玩咩？」。律政司代表解釋，每部扭蛋機均售特定主題的商品，即使令人歡愉，但操作簡單，無遊玩設計可言，只為吸引他人購買，目的仍是販賣商品，是否執法需視乎情況而定。
代表答辯方的大律師李健志指，每台夾公仔機由「台主」擁有，店主只供地方放置，無法控制人流，律政司應向立法會提出立法規管。此外運作模式是「保夾」，法官一度不解，答辯方解釋是行內術語，即入錢後保證夾到物品，但未必夾到「心頭好」，實際與扭蛋機無異，均用以銷售產品，若兩者都有娛樂成分，質疑律政司是選擇性執法。