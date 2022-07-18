《羊村》案控方結案陳辭稱煽動罪有如叛國 (18:52)

被告為黎雯齡、楊逸意、伍巧怡、陳源森及方梓皓。代表控方的署理高級助理刑事檢控專員伍淑娟表示，辯方呈上不少外國案例，但香港的社會形勢和外國不同，「其他國家是否和香港一樣，在2019年經歷長期社會動蕩，以致有重大危機，社會面臨分裂風險？」控方稱，2019年社運演化至國安風險，本港憲法秩序和一國兩制受破壞，導致《港區國安法》生效；法庭考慮本案控罪的合憲性，須考慮有關的立法歷史和社會脈絡。

控方引述案例指，煽動罪是危害社會的罪行，一般可視為叛國罪，而煽動文字會挑動仇恨、打破社會寧靜，甚至鼓吹革命和內戰；任何政府都有責任避免社會捲入內戰，須盡早識別煽動文字。控方強調，煽動罪的重點在於被告是否具有煽動性意圖，假設有大學生受薪派發港獨傳單，該人未必支持港獨，但一定明白傳單內容，就構成煽動罪。相反，如果有外國旅客派發港獨傳單，他不明白傳單上的內容，就不屬煽動罪。

針對本案，控方表示3本涉案繪本含有「反中國」元素，並歧視在港內地人，「嚴重傷害一國兩制的底線」。控方提及，《羊村十二勇士》影射在內地水域被捕的「12港人」，旨在挑起讀者對內地政府、法院和軍隊等的憎恨，構成煽動罪。審訊本周三（20日）續，由辯方作結案陳辭。