女子疑打抗生素後亡　專家證人指連用兩抗生素無相沖做法合理 (18:37)

法醫周祉盈作供時引述解剖報告，指出事主謝碧琪（終年34歲）有朱古力瘤，她出現缺氧性腦損傷，周認為事主因為過敏性休克而死亡。主診醫生早前供稱，死者曾有耳鳴，故轉用抗生素羅氏芬（Rocephin），但周祉盈稱難以從遺體判斷，是那一種藥物導致事主出現過敏反應。

婦產科專家陳亮國則供稱，估計醫生想用抗生素控制事主炎症，再決定是否需要做手術。家屬質疑事主獲處方抗生素益滿治（Invanz）後，有耳鳴和四肢麻痹等副作用，卻再被注射羅氏芬，陳亮國指出，兩種抗生素沒有相沖。家屬關注，事主休克後6分鐘，沒有醫護人員為她進行心肺復甦，陳認為這並不合理，但他不肯定有否涉及其他原因。

陳亮國同意事主情况危急時，需要注射腎上腺素和盡快插喉，醫生均有採取上述兩者，搶救多時，惟陳說無法解釋為何事主未有轉好。醫生懷疑事主對益滿治過敏，遂改用羅氏芬，陳表示做法合理。被問到醫生注射腎上腺素的做法是否恰當，陳亮國認為可以做得更好。聆訊明（19日）續傳召專家證人。