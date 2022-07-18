律政司曾稱同意守行為後續檢控　攜伸縮棍少年上訴 (16:59)

上訴人楊天聰（案發時18歲）；大律師關百安陳辭指，本案情况聞所未聞，向資深大狀請教亦無人遇過，強調政府高官對一般市民作出的陳述，「有一個公眾利益要求政府遵守承諾」。至於簽保守行為的討論，一般而言都是控辯雙方保密地進行，法庭不會知悉，機制數十年來行之有效，律政司的做法或起漣漪效應。

上訴方又指，案發時社會極之紛亂，暴動不時發生，理解律政司為何要採取強硬態度。然而，上訴人並非身在暴動現場，僅獨自在公園，所涉及的罪行不至於謀殺般嚴重，律政司不值得因本案「影響公眾對律政司同司法制度嘅信心」。

律政司一方回應指，律政司不曾明確地作出「不會起訴」的承諾，回信僅提到「準備接受」辯方所提的簽保守行為，但附帶4個先決條件：被告需自簽2000元守行為1年、承認所有案情、沒收涉案伸縮棍、不作訟費申請，因此與「絕不起訴」仍有一段距離。

此外，律政司在27小時後已通知辯方改變立場，強調律政司並無惡意（bad faith）；又引述案例指單單失望不等同利益受損，強調被告利益並無受損，上訴方理據薄弱。