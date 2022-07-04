新冠疫情｜本港增3436宗新冠陽性個案　羅福道國際英文幼稚園增7學生染疫 (17:08)

7名確診學生中，4人曾乘搭爆疫的18號校巴上午班次、1名任教Upper7上午班的老師則曾乘搭校巴的下午班次。另外2名就讀Upper7上午班及1名就讀Nursery C上午班的學生均染疫、3人則沒有乘搭18號校巴。校巴上午班次累計4人確診、下午班次累計9人確診。以上兩個班別及曾乘搭18號校巴的人士須停止面授課堂一周及接受檢疫。

北區醫院內科男病房再多3人染疫，包括2名護士和1名抽血員。醫管局亦指，1名早前染疫的82歲男病人經重複檢測後均取得陰性結果，院方相信較早前的陽性結果來自病人體內的殘餘病毒。現時病房累計共由4名病人和6名員工染疫；香港佛教醫院紓緩治療科病房再多3名女病人染疫，年齡介乎85至95歲，累計13名病人和5名員工受感染。

院舍則增5宗呈報個案，均有1名院友確診，包括傅麗儀護理安老院、同歡護老院、崇德安老院遠東分院、恩怡護老之家有限公司、靈實翠林智樂居。至於懷疑Omicron BA.2.12.1再增82宗，有44宗源頭不明。懷疑Omicron BA.4或BA.5個案就增30宗，包括22宗個案源頭不明。