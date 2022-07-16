特首以「同」字勉勵文憑試考生　稱會一起「同」行 (21:01)

今年文憑試將於下周三（20日）放榜， 行政長官李家超晚上在facebook表示，將「同」 字送給應屆考生，稱無論是繼續升學、就業還是創業， 均與考生一起「同」行。他引述《禮運大同篇》中「大道之行也， 天下為公，選賢與能，講信修睦」，呼籲大眾「同」心合力，「同」 為香港開新篇，重提其競選口號。他指「大力支持」 教育局長蔡若蓮發起，以「一人一字」方式為應屆考生打氣， 希望各界朋友們齊為應屆考生打氣。

在社交平台facebook搜尋「#一人一字勉考生」標籤， 有不少現屆官員均響應打氣行動。其中勞工及福利局長孫玉菡以「 力」字鼓勵考生，又以近日大熱的劇集為例，指人生就像一場接「 力」賽，文憑試只是其中一棒，就算這棒游得不好，只要後勁發「 力」，最後仍有機會贏得比賽。財經事務及庫務局長許正宇則以「 志」字鼓勵應屆考生，表示無論放榜成績如何， 只要抱著清晰的目標和永不放棄的頑強意志，「志之所趨， 無遠弗屆」，定能走出屬於自己的光明前路。

蔡若蓮昨（15日）在facebook呼籲， 社會上每一位關心考生的朋友在各自的社交平台上，以「一人一字」 方式勉勵考生，送上祝福和鼓勵。當時她揀選「定」 字送給應屆考生，指「知止而後有定，定而後能靜，靜而後能安， 安而後能慮，慮而後能得」，盼望考生規劃前路時要有清晰的目標， 堅定前行，並且相信自己。