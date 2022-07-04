研究：四成DSE考生考慮內地或台灣升學 (20:02)

基層青少年團體「青年新世界」今年4月至6月以真人電話問卷調查訪問了580名考生，另隨機抽樣30名進行焦點小組訪談。580名受訪考生中，29.3%對考獲入讀本地大學最低門檻「幾冇信心」，6.7%受訪考生「非常冇信心」。有16.7%受訪者已申請或已獲内地院校錄取，8.1%考慮過内地升學，考慮或申請到内地讀書的受訪者近半是内地出生，部分人於内地讀小學或初中，更容易接受内地文化；3.1%已申請或已獲台灣院校錄取，13.1%受訪者則考慮過台灣升學，考慮或申請到台灣讀書受訪者9成是香港出生，因台灣的升學門檻只限香港永久性居民。

考慮台灣升學的94名受訪者中，有4成以上受訪者因政治因素而考慮到台灣讀書。青年新世界義務總幹事陳嘉敏指，焦點小組訪談中，有受訪者提及2019年社會事件及社會政治變革促使他選擇赴台升學，因台灣院校享有更多學術自由。

考慮内地升學的144名受訪者中，有53%受訪者認爲内地有更多發展機會。出生於香港的蕭同學，預計自己每科文憑試成績會達5級以上，希望就讀北京大學的社會科學系。他稱北京的學術和政治環境好，國際政治交流的機會較多，師資較佳。

另一位應屆考生陳同學則選擇本地升學，她預計自己每科文憑試成績會達5級或以上，目標是香港科技大學商學院。她稱科技大學排名高，學術氛圍好，較多來自不同背景的老師，看好香港未來發展前景。