警拘一女涉廸士尼年票或酒店套票騙案　料受害人或達300人 (16:44)

警方旺角警區重案組第二隊偵緝高級督察劉鈞豪指，賣家在5月至6月於網上討論區自稱為​主題樂園高層的親屬，兜售比零售價低的主題樂園或酒店套票，折扣約15至20%，惟買家經轉數快轉帳後，賣家就失聯，未獲購買的貨品。劉透露，數名買家最初見過賣家本人，亦成功兌換門票及入住酒店，令騙徒得以建立口碑，吸引更多人付款。據悉涉事為廸士尼樂園。

警方在7月接獲報案，昨日在屯門一間酒店以「以欺騙手段獲得財產」拘捕一名34歲姓陳的無業女子。該名女子本身有樂園的尊貴會員證，但並非樂園職員及職員親屬，暫時未見屬團伙行事。

警方呼籲其餘受害人盡快聯絡警方，電話為36618745，並提醒市民在網上購物時要提高警覺。

香港迪士尼樂園度假區發言人回覆指，涉事人並非其員工。香港迪士尼絕不容忍任何違法行為，已向警方報案，並會配合警方調查。如有人懷疑受騙，請即聯絡警方；並建議客人應直接從樂園官方渠道或透過認可分銷商購票。