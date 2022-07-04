「12港人」3人偕兩男涉管有汽油彈原材料　判刑27至38個月 (15:25)

判刑如下：

○時裝設計師鄭進（34歲）：監禁29個月

○港鐵技術員見習生鄭子豪（20歲）：監禁28個月，偷渡案的3個月與本案分期執行，總刑期31個月

○廚師李威龍（28歲）：監禁38個月

○學生廖子文（19歲）：監禁27個月，偷渡案的4個月與本案分期執行，總刑期31個月

法官指，灣仔金樂大廈單位在2019年9月30日檢獲21個玻璃樽，接納專家指原材料可製造16個汽油彈，雖數量有限，但李威龍三度出外購買玻璃酒樽，顯示可隨時補給、不易受限，明言此加重各人罪責。涉及材料及數量屬中等規模，但大部分玻璃樽載有的大頭針可增加殺傷力，場內的數十個打火機亦顯示，汽油彈製成後會供給他人在公眾活動中使用，明顯是有預謀犯案。

法官指，李威龍在4人當中罪責最高，除外出購買玻璃樽外，其手機有搜尋汽油彈相關的記錄、7段縱火片段，另有包括他、鄧棨然及鄭進在內的Telegram群組，他們曾討論製造汽油彈，計劃在翌日即十一國慶的公眾活動中使用，包括向警方投擲，其中李威龍曾指導他人製造汽油彈，角色「舉足輕重」，以監禁4年量刑。

至於角色次要的鄭進，案發當日管有匙卡，帶他人出入單位，可見其受信任程度以3年3個月量刑。餘下兩名案發年僅17歲的鄭子豪及廖子文，由於本案與暴動不可分割，須判處監禁，但考慮他們人生經驗較少，非上述群組成員，角色較消極，以3年量刑。基於4人非第一時間認罪，只可獲20至25%扣減。