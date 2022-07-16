「光城者」5人擬認罪　押後9月判刑 (15:17)

組織「光城者」7名成員被指提倡以武力推翻政權，被起訴一項《港區國安法》的「串謀煽動他人實施顛覆國家政權罪」。繼兩人早前擬認罪，餘下5人今（16日）亦在區域法院透過律師表示會認罪。《港區國安法》指定法官郭偉健應辯方要求，將案件押後至8月20日，以聽取7人的正式答辯及求情。由於辯方要求等待一宗國安法上訴案的判決，法官將判刑暫訂於9月9日。
提訊的5人為15歲少女、梁姓中五女生（16歲）、售貨員陳右津（25歲）、姓蔣周的中五男生（16歲）以及中六女生郭文希（18歲）。
代表陳右津的大狀指，陳右津因新型冠狀病毒呈陽性而無法到庭，但事前曾向他索取指示，他打算認罪；惟前一天收到控方經修訂案情撮要，未就此再索取指示，如陳右津爭議內容，或需展開紐頓聆訊，申請在正式答辯前再次提訊。法官應要求，將其案件押後至8月16日再訊。
其餘4名被告同樣透過律師表達認罪意向，惟辯方指出，高院上訴庭將於9月初就一宗涉及國安法刑期上訴案件作出判決，希望等待判決才判刑。法官遂將答辯日訂於8月20日，暫訂9月9日判刑。
翻查資料，「第二代美國隊長」之稱的馬俊文被控《港區國安法》煽動他人分裂國家罪的案件，罪成被判囚5年9個月，他上月不服刑罰提上訴許可申請，上訴庭將於9月5日頒下判辭。