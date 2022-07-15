前區議員李志宏指罵警員 被裁定擾亂秩序罪成還押候判 (21:16)

裁判官劉綺雲綜合案情指出，被告李志宏（52歲）當日下午4時許坐在行人路上，他自稱被警員推跌，惟警員澄清沒有此事。不久，被告站在封鎖線前，激動指罵「黑警死全家」、「警察垃圾」等字眼。另一警員上前了解，被告就高舉身分證，質問「我有無犯法？」，引起人群聚集和起哄。劉官裁定，3名作供警員的說法誠實可靠，而被告以侮辱性言語挑戰警員，「令本身混亂的情况更混亂」。

辯方在審訊時爭議，被告只是不滿警員執法，一時情緒激動。惟劉官反駁指，被告反過來指控警員，並以區議員身分質疑警員，屬有意煽動現場情緒。劉官又指，所有人都有權監督警員執法，前提是不可違法，加上《區議會條例》列明區議員負責向政府提供公共設施、福利等範疇的意見，無法與警員在公眾活動事件執法「扯上任何關係」，故裁定被告罪成。