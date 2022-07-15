政府倡立法強制乘客戴安全帶　研廣泛應用「安全帶發聲感應器」 (18:05)

實政圓桌議員田北辰關注立法成效，據他最近經驗，即使現時法例已規定小巴乘客必須佩戴安全帶，但只得少於一半人依從，憂慮日後即使涵蓋更多車種，法例亦會「形同虛設」。他建議政府引入「安全帶發聲感應器」增加立法成效；運輸及物流局副秘書長麥震宇回應指，當局曾於8條專線小巴測試「安全帶發聲感應器」，認為技術上可行，亦有助提高乘客佩戴安全帶意識，運輸署正與車輛供應商及製造商討論在小巴上加裝感應器的技術方案，並研究將要求納入新公共小巴的發牌條件，當局亦會探討於於學生服務車輛及專營小巴加裝裝置。

另外，政府又建議，規定私家車內7歲或以下兒童除非身高達1.35米，否則須用兒童汽車座椅，並在法例納入兩項豁免情況，包括司機在緊急情況下接載該兒童，或有合理理由相信該兒童乘客已年滿8歲或身高達1.35米。經民聯盧偉國及選委會界別嚴剛等多名議員關注，市民日常或會邀請友人坐順風車，未必可常備兒童坐椅，而坐椅佔一定空間、不同年齡各有尺寸，關注可否納入兒童安全帶等替代方案。麥震宇指，政府會考慮建議，或納入更多豁免條款。

當局餘下兩項修例建議，包括規定司機駕駛時不得放置多於兩部流動通訊設備、顯示屏對角長度不可大於18厘米，裝置不得影響或阻礙行車視線；以及騎單車須佩戴頭盔。麥震宇稱，電動車的大型屏幕並非流動通訊裝置，不屬今次建議規管範疇；關於單車頭盔的安全標準，政府稍後將會在網頁上提供資訊，供公眾參考。