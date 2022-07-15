海關暑假前破20私煙案　檢市值約2.7億元私煙拘23人 (17:24)

該案涉及一個活躍於新界西北的私煙集團。海關本月6日於元朗廈村路附近截查一輛貨櫃車，在車上一個40呎貨櫃內檢獲1400萬支懷疑未完稅香煙，並拘捕58歲貨櫃車司機。海關其後於案發地點附近2個貨櫃場內，檢獲另外6個滿載未完稅香煙的40呎貨櫃，檢獲合共7800萬支懷疑未完稅香煙。涉案貨櫃經由海路運入香港，暫存貨櫃場，等候買家訂單再出貨。

海關稅收罪案調查科稅收調查第三組指揮官蔡景恆指，有關集團以密集及偏遠的貨櫃場作走私大量香煙的提存地點，同時利用私家車於貨櫃場之間巡邏以反跟蹤，混淆海關人員視線，增加執法難度。海關正追查相關私煙集團成員、上述私煙的來源及流向，以及其他涉案人士。被捕貨櫃車司機現正保釋候查，不排除會有更多人被捕。

海關另總結過去7個月打擊私煙活動的執法成效，截至本月12日共檢獲近2.6億支私煙，較去年同期增21%。海關指，今年第一季受疫情影響，社會運作接近停頓，直至第二季物流航運及運輸恢復正常，私煙集團因而「報復式入貨」，爭先將私煙從不同渠道運入本港，希望在黑市市場搶先恢復非法勾當，爭取客源。另因部分私煙會再出口到其他國家，集團或擔心檢疫措施不穩定，以及部分地區通脹率高，而趁機囤積貨源，確保貨源供應穩定。