新冠疫情｜本港增3574宗新冠陽性個案　校巴群組再現　高風險病房工作醫護下周一起須每周兩次核酸檢測 (17:04)

今（15日）增323宗陽性呈報個案，涉及258間學校，有4間學校個班別級須停課一周，其中九龍塘國際英文幼稚園（羅福道）有7名校巴司機、1名校巴保姆及2名學生確診。有1名校巴司機、校巴保姆及染疫學生屬同一校巴，同車26名學生來自不同班別，衛生防護中心傳染病處主任張竹君相信，校巴司機於社區感染，而且司機及保姆會一起午膳，相信因此傳播。另院舍則增6間呈報陽性個案。

醫管局則公布，佛教醫院紓緩治療科病房再多一名82歲的女病人確診，現時情况穩定，相關病房累計8名病人和5名員工確診。伊利沙伯醫院骨科病房再有傳播群組，一名98歲病人染疫，經追蹤調查後，同房3名病人確診，病房已停收新症及停止探訪；伊利沙伯醫院放射診斷部亦多一名醫生確診。醫管局宣布下周一（18日）起，要求在高風險病房工作的員工，包括化療科、血科等病房，除了每日需要接受快速抗原測試，每周兩次接受核酸檢測。

懷疑Omicron BA.2.12.1再增38宗，包括19宗源頭不明及19宗與之前個案相關。懷疑Omicron BA.4或BA.5個案就增20宗，包括8宗懷疑與早前個案相關及12宗源頭不明。