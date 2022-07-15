屋宇署稱去年兩度促佐敦文苑樓劏房業主修葺　料外牆裂縫未影響整體結構 (15:41)

屋宇署回應指，收到舉報後均派員到場進行視察，其間未能進入事涉單位，惟從室外視察發現有關單位部分非承重的外牆有若干裂縫，但不會對露台或樓宇的整體結構造成影響，亦沒有明顯危險。

直至2021年7月，該署人員進入單位部分分間房間，發現有地台加高，單位逃生通道及耐火結構未符規定，個別房間內部分混凝土橫樑、非承重的間隔牆及外牆有破損，但露台整體結構沒有明顯危險。屋宇署其後分別向文苑樓業主立案法團及單位的業主發出信件，敦促他們盡快開始工程，修葺及拆除違例的分間房間，並於2021年10月20日向該單位的業主發出清拆令，着令其拆除單位內的違例分間房間，及把樓宇受影響的部分恢復原狀。

屋宇署人員其後跟進有關清拆命令時，發現單位內樓板、橫樑及外牆失修，並於今年1月21日向業主發出勘測令及維修令，着令該業主須委任認可人士勘測單位露台的結構及提交補救工程建議，並修葺單位內破損的混凝土結構構件。

直至今年6月，為確保樓宇安全，屋宇署安排政府承建商於6月24日為有關單位露台更換由法團安裝的臨時支撐，加強所需防護措施。