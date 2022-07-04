金鐘「反極權遊行」3人否認暴動罪　控方稱被告向政總擲物　一人用大型投射器 (15:33)

否認控罪的3人為20歲學生謝曉峰、一名14歲男生及24歲男子曾憲嘉。法庭早前批准控方申請的匿名令，4名俗稱「飛虎隊」的特別戰術小隊警長將以SGTA為代號，在屏風後作供及以特別通道出入；案發時年僅14歲的第三被告亦獲批匿名令。

控方開案陳辭指，約500名示威者在案發日4時許佔據政總外夏慤道行車路及行車天橋，部分人向政總方向投擲汽油彈及硬物，包括使用大型投射器投擲硬物，並有人以雷射光束照向警方的鏡頭、破壞政總外的水馬等。警方多次發出警告，並發射水炮車液體和催淚彈，近5時開始驅散示威。

上述3名被告均在夏慤道馬路被截停，其中閉路電視、警方片段顯示，謝曉峰及14歲男生各自向政總投擲硬物。謝曉峰事前已數度在政總前徘徊，戴上他人給予的白色勞工手套後再擲物。他被SGTA1截停時激烈反抗，及後被警方以武力制服。

片段另拍到曾憲嘉與其他人以大型投射器，將硬物擲向警署。警方展開驅散行動，曾憲嘉隨即轉身逃跑，未幾被SGTA3制服。