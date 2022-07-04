「升旗易得道」認花過百萬為曾志健等人提供食宿曾計劃經貨船潛逃　否認利用4人眾籌獲利 (14:29)

頻道兩名主持人稱在2020年7月11日已離港，同年8月底至9月初，Telegram頻道「探子」向他們了解離港方法，並因而認識曾志健。頻道兩人最初建議曾志健到美國領事館尋求庇護但不果，於是開始在港匿藏。兩人稱，其間為4人提供住宿及三餐，請專人送飯及煮飯，又提供遊戲機、影碟，強調沒有收取偷渡費，反出資過百萬。不過，兩人亦稱，由於身處英國，並不清楚款項有否被人「落格」及4人具體生活情况。

兩人又透露，曾於去年12月收賣貨櫃輪船長，以助4人離港，亦因此曾要求曾志健等拍片交代情况，打算如遇意外可作紀錄，但強調未有藉此籌款。惟該次行程最終因有人向外籌款及張揚事敗，兩人後期亦無法接觸曾志健等，估計今次4人被船家出賣，終被警方拘捕。

至於警方國安處高級警司李桂華昨稱，4人曾支付40萬元偷渡費，兩人稱收錢者為另一名在英人士陳世德，指陳與另一人成立向外宣稱曾志健正流亡的「Friends of Hong Kong」，又利用曾的女友向外眾籌。兩人續稱，陳亦可接觸曾志健等人，不排除四人有另外拍片供陳眾籌。

「升旗易得道」於2015年成立，主持人包括蔡明達及大律師霍嘉誌，內容主要屬時事評論，讀者另可透過Patreon及PayPal贊助。《經濟學人》去年報道蔡霍二人在英國協助尋求庇護者。頻道昨上載影片，對未助曾志健離港感自責，《東方日報》及《香港01》等昨引消息指頻道正受警方調查。