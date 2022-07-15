前區議員黃文萱與議助擺街站限聚令罪脫　官斥警作供片面欠客觀 (13:26)

黃文萱庭後表示，這只是一宗發生在兩年前的限聚令傳票案，卻為了一些「阿媽係女人」的邏輯上庭6、7次，感到荒謬，不認為獲判無罪便等於「公義來臨」，但慶幸仍能看到一些合邏輯的事。

彭官裁決時指出，控方未能提供whatsapp等記錄顯示被告及中學生事前有聯繫，或共同集召他人到街站。而且控方提供的警方片段中，次被告向途人派發的是月曆，而非作供警員口中的傳單。彭官表示，雖然警方片段顯示黃曾收起關注組的一幅直幡，但控方依賴這點便斷定被告與中學生有關屬「武斷、對被告不公平」。

對於警署警長毛亞南早前作供時表示他不知當日有機動部隊成員曾告訴被告，若他們能在30分鐘內收拾離開，便不會票控他們，彭官認為，這似乎反映了警隊內部溝通有問題，並指出控方未能證明兩名被告與中學生有關聯，亦未能反駁辯方說法的真確性，裁定二人罪名不成立。