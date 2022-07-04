12港人李子賢認妨礙司法公正今午判刑　求情指已在內地囚7個月冀官量刑行使酌情權 (12:38)

12港人涉嫌偷渡潛逃，其中6人昨日（14日）承認一項妨礙司法公正罪，昨仍在隔離的李子賢未到出庭，他今（15日）在區院（移師至西九龍裁判法院）認罪。案情提及，李子賢透過本土民主前線成員認識本案同伙，控方透露，李於2015年3月擔任本民前的文宣組組長。辯方求情時指，李就與本案同一行為，在內地已被判囚7個月。事件在另一司法管轄區屬非法入境，於本港則屬非法離境，辯方冀法庭行使酌情權，量刑時作出調整。案件將下午判刑。
任測量員的被告李子賢（現年32歲）被控與8名被告，包括廖子文、鄭子豪、張俊富、張銘裕、嚴文謙及郭子麟6人，藉導致12港人由香港潛逃至台灣，以謀求阻止及阻礙刑事訴訟。李子賢上周在另一案承認於暴動及襲警，判囚3年6個月。
辯方呈上19封由親友僱主等撰寫的求情信，稱李子賢品格良好，努力上進。辯方續稱，李子賢僅是參與者，而非主導者，他因失業而經濟出現困難，故受資助潛逃，他是按指示做「苦力」搬物資上快艇。
案情指，李子賢於警誡下招認，他在政治組織本土民主前線女成員鍾雪瑩介紹下，認識喬映瑜及稱作「恩典」的同伙。他獲喬映瑜安排潛逃，並由「恩典」資助費用。
2020年8月初，「恩典」向李和同伙簡介潛逃計劃，「恩典」着李攜帶保釋文件，聲稱會幫他在台灣找工作。李獲悉，陸委會將協助他們在台定居和取得永久居留權，而他們會在高雄登岸。同月23日早上，他連同黃臨福和黃偉然由同伙司機接載至布袋澳，他和同伙在喬映瑜協調下搬物資，並登上鄧棨然駕駛的快艇。其後，李與被告遭內地當局截獲。