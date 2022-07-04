12港人李子賢認妨礙司法公正今午判刑　求情指已在內地囚7個月冀官量刑行使酌情權 (12:38)

任測量員的被告李子賢（現年32歲）被控與8名被告，包括廖子文、鄭子豪、張俊富、張銘裕、嚴文謙及郭子麟6人，藉導致12港人由香港潛逃至台灣，以謀求阻止及阻礙刑事訴訟。李子賢上周在另一案承認於暴動及襲警，判囚3年6個月。

辯方呈上19封由親友僱主等撰寫的求情信，稱李子賢品格良好，努力上進。辯方續稱，李子賢僅是參與者，而非主導者，他因失業而經濟出現困難，故受資助潛逃，他是按指示做「苦力」搬物資上快艇。

案情指，李子賢於警誡下招認，他在政治組織本土民主前線女成員鍾雪瑩介紹下，認識喬映瑜及稱作「恩典」的同伙。他獲喬映瑜安排潛逃，並由「恩典」資助費用。

2020年8月初，「恩典」向李和同伙簡介潛逃計劃，「恩典」着李攜帶保釋文件，聲稱會幫他在台灣找工作。李獲悉，陸委會將協助他們在台定居和取得永久居留權，而他們會在高雄登岸。同月23日早上，他連同黃臨福和黃偉然由同伙司機接載至布袋澳，他和同伙在喬映瑜協調下搬物資，並登上鄧棨然駕駛的快艇。其後，李與被告遭內地當局截獲。