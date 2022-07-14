女子疑藥物敏感昏迷多日不治　醫生稱死者昏迷無脈搏後已啟動急診掣 (18:30)

為死者謝碧琪（終年34歲）搶救的醫生陳宙成供稱，11月1日近早上8時前接獲護士通知，有病人沒有脈搏，他8時許到病房，發現死者情況危急，遂啟動急診掣（Code blue）及為死者心肺復甦。陳又指，醫生盧乃本為死者使用口腔氣喉，陳欲為死者的氣道插喉，但不成功，遂召喚麻醉科醫生協助並成功插喉。陳及其他醫生繼續為死者急救、注射腎上腺素及其他藥物，惟死者未有好轉。直至9時許，便由另一名較資深的醫生接手。

被問到誰人可啟動急診掣，陳指任何人均可以啟動，但當時他是第一位啟動的醫護。何官問及，院方有沒有急診掣的指引，陳稱「冇乜印象」，但曾看過指引，指通常遇上心臟停頓及呼吸困難的病人便會啟用。何官隨即質疑，指引會否列出其他情況，若不熟悉指引，醫護或沒有啟動急診掣，陳稱「有咁嘅可能」。

另一名醫生廖頌雅供稱，到達病房時，有多於10人協助急救，相信當時已啟用急診掣。何官問及，啟動急診掣後，醫生會否收到系統的通知？廖稱，約1、2年前才加入相關功能，但她不清楚為何有此改變，並指從未見過一份「白字黑字」的指引文件。