勒索高層案　情婦解釋為記錄「第一次」拍親暱照　惟當時確被強姦 (18:18)

控方稱，被告黃莎莎（31歲）曾在錄影會面中解釋，之所以在首次性交後拍下照片，是因為「留下深刻印象影低，因為佢不斷強暴我」。惟控方指，相中的被告親暱地靠在X的肩膀上，質疑被告虛構被人強姦，被告不同意。在追問下，被告改稱其實只想記錄人生的「第一次」，自言得知坊間指稱其證供「係假嘅」，強調所言屬實，至於後來向X發信息指「我今日毫無所謂咁畀你」，只因若表示討厭，X就會提分手。

曾向事主索25萬裝修費 官聞言問「你屋企幾多尺？25萬傢俬？」

在盤問下，被告稱不曾向X索取生活費，認為相處最重要是彼此信任，「佢畀我，我咪攞，佢話有需要時可同佢講」，無生活費都會繼續關係。被告承認，曾向X索取25萬元以添置新居傢俬，法官聞言稱「你屋企幾多尺？25萬傢俬？」，隨即又指「傢俬價格都有平有貴嘅」，被告解釋另會用作裝潢，X曾答承替她支付。

被告作供期間多次情緒激動，亦一度因心口痛要求暫停，法庭多次休庭，法官散庭前指「休息多過聽證供」，強調並非責怪被告，但需要案件管理，希望被告能控制情緒。審訊明續。