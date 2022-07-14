香港槍會涉無清走靶場填彈塞　持牌人自辯指膠粒不屬彈藥一部分 (17:02)

被告周啟承（57歲）任職弘立書院營運總監。翻查資料，他亦是2017年全國運動會香港代表隊射擊選手，曾參與男子飛碟雙向項目。控罪指他違反香港法例238章《火器及彈藥條例》第23（1）條，即沒有遵從持有槍械或彈藥管有權牌照第18條，即持牌人沒有在射擊場關閉前，清潔射擊活動使用的彈藥或其部分。

被告自辯時稱，香港槍會一直認為受槍牌管制的「射擊活動使用的彈藥或其部分」僅限發射後的空彈殼，發射後的膠粒是射擊垃圾，並非彈藥的部分，故以往不會處理射擊垃圾。但2019年有傳媒報道香港槍會後山遍布射擊垃圾釀成環境災難後，槍會認為有責任清理環境，所以至今已13次安排承辦商清潔靶場內外的膠粒、飛碟碎片及彈珠三款射擊垃圾。案發前兩日，即2020年4月27日，受僱的承辦商剛完成為期9日的清潔工作。

他接受控方盤問時又指出，雨水的沖刷、垃圾袋破了洞、承辦商的工人執漏了等，均有可能令膠塞漏在靶場。他又稱，現時疫情放緩靶場理應可以重開，但槍會選擇繼續停開靶場正是為了繼續清理射擊垃圾，相關清潔工作已花費過百萬。