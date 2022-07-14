欲潛逃被捕解到法庭應訊　4男神情憔悴 (16:45)

4名青年分別為曾志健（案發時19歲，下同）、黃姓少年（13歲）、王愷銘（19歲）及馮清華（21歲），現年16至23歲。王今晨被解往東區裁判法院應訊，其餘3人則在下午由警車解往區域法院應訊，雙手鎖着手扣，腰間綑上鐵鏈，由警員押解到庭；3人皆長髮披肩，神情憔悴，大部分時間垂頭望向地下。

曾、馮兩人同涉2019年國慶日荃灣衝突，被控暴動罪。曾志健自前年12月22日缺席法庭聆訊，馮則自去年2月21日缺席，隨後失聯。兩人皆有律師代表，由家屬延聘代表馮的事務律師表示，開庭前只有短時間見過馮，亦須押後申請法援；曾亦需時索取法律意見。

黃姓少年則涉2019年10月13日在將軍澳的衝突，其間有便衣警疑遭人「私了」及被搶去警棍，黃被控暴動、在身處非法集結使用蒙面物品、非法禁錮及有意圖而傷人共4罪。他自前年11月19日缺席法庭聆訊。

黃沒有律師代表，表示需時申法援；3宗案件皆押後至9月13日再訊，保釋金將容後處理。

至於被解往東區裁判法院的王愷銘，則不見有鎖上手扣或鐵鏈。他涉及2019年6．12金鐘警民衝突，案件前年10月27日開審日，被告報稱肚痛求醫，缺席聆訊，隨後失聯。

王當庭承認非法集結及管有危險藥物，當值律師為他陳辭，解釋他因「誤信朋友唆擺」、「擔心個法律後果」而缺席審訊，現已有真誠悔意。裁判官劉綺彈雲認為「聽唔到有咩合理解釋點解唔嚟法庭」，下令充公其2000元擔保金，並應控方要求押後8月31日再訊。

據悉，4人計劃到西貢黃石碼頭潛逃，昨天凌晨於西貢北潭涌巴士總站被捕，部分人身上有新台幣、少量英磅、及日用品。