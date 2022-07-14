7人涉串謀偽造疫苗接種紀錄　涉案護士認罪候判　另兩人否認控罪候審 (16:52)

7名被告依次為護士何嘉雯（34歲）、家庭主婦廖凱殷（42歲）、主婦蕭杏儀（70歲）、建築工人廖國雄（67歲）、家庭傭人MARCELO Mary Ann Villeza（39歲）、補習老師鄭雅怡（30歲）和教師鄭斯蔚（25歲）。

辯方求情指出，首被告何嘉雯（34歲）早已接種疫苗，她只希望幫助另外6名被告，承認用錯方法，但並無從中收取任何利益。她在疫情高峰期間得知接種中心人手不足，遂參與抗疫工作，但有見同事接種疫苗後暈倒，致她錯誤理解疫苗有很強的副作用。辯方又指，何是家庭經濟支柱，兩名年幼的兒子分別患專注力不足及發展遲緩等問題，已退休母親她同住。

案情指出，今年1月中旬，次被告廖凱殷向首被告何嘉雯透露，自己與家人即第三被告蕭杏儀、第四被告廖國雄、為家傭的第五被告 MARCELO Mary Ann Villeza 擔心疫苗的副作用，又指疫苗通行證限制他們進出場所。

何遂提議「扮打針」以獲取疫苗接種紀錄，廖對此表示同意。2月時，何獲卓健醫療委用、在接種中心擔任疫苖接種護士。何在同月20日，假裝已為廖及其家人接種一劑復必泰疫苗，並列印四人的接種紀錄。