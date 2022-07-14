李家超提內部震盪管理　設A/B Team「挑戰」政策內容 (15:54)

立法會議員昨天分3 批、每批分4組，分別與李家超、陳國基、財政司長陳茂波和律政司長林定國交流。筆者聽聞，李家超席間提出如何在政策制訂過程中減少「甩漏沙石」，包括會設立「Red Team」去「挑戰」另一組負責草擬政策的隊伍。有政府中人亦說，李家超在政府內部已提出這概念，當「A組」草擬政策時，可由政策局內另一組、完全無參與的「B組」同事，以市民或第三者角度去提問衝擊A組，目的是希望政策內容較完備及思考了不同角度。

有熟悉李家超的建制派形容，可能出於李家超的背景，他「危機感」比較重，要求政策穩妥，所以才會提出這種內部震盪的管理手法。

昨天不少議員乘機向官員申訴或提出個案尋求協助。其中一場小組圍圈交流，金融界陳振英便呈上一篇近日刊載於英文報章的文章，作者投訴外地抵港者要在機場等候逾5 、6 小時等待檢測結果，又不滿酒店隔離安排。李家超拿起文章看，反問事件是什麼時候發生，指知道之前有此情况，但盧寵茂日前已去過機場處理，簡化了流程，現時旅客應只需等兩小時便可赴檢疫酒店。

專概也透露，政務司長陳國基則向不同組別議員解畫，早前醫務衛生局長盧寵茂提及的安心出行「黃碼、紅碼」、實名制等，「十畫未有一撇」，並解釋黃、紅碼背後目的，又向議員大派自己的電話號碼，歡迎議員隨時找他溝通。