12港人案6人認罪　控方案情指有人從中指揮協調　被告原定將到台灣尋求陸委會協助 (14:43)

原定今正式答辯的7名被告為無業的廖子文、技術員鄭子豪、學生張俊富、運輸工人張銘裕、學生嚴文謙、測量員李子賢及學生郭子麟。辯方早上表示，李子賢尚未完成隔離，有待再安排應訊。

控方案情指，2019年12月至2020年8月23日期間，涉案12名被告包括上述7人，藉導致他們及同案被告由香港潛逃至台灣，以謀求阻止及阻礙正在香港的相關刑事案件及警方調查，即他們各因社會事件被控製造爆炸品及暴動等罪。

被告們透過Telegram通訊群組，以及與被稱作「恩典」的女子等同伙見面，商討乘貨船經海路逃往台灣，終決定乘搭由鄧棨然購買的快艇潛逃，因為成事機會最高。案情指，潛逃計劃周詳和具組織，同伙有分工指揮協調，他們資助費用、駕車接載和相約購買物資，出逃前藏匿在安全屋等。

眾被告計劃於前年8月23日早上經海路潛逃，前一晚獲告知安排，他們當日分成兩路，分別在西貢和布袋澳登上由鄧棨然駕駛的快艇，在喬映瑜和稱為「Zizi」的人的指揮下搬物資上船，並啟航離港。其後，他們非法進入內地水域時被中國執法機關截查被捕。

廖子文於警誡下說，鄧棨然叫他把出生證明書和保釋文件交給同伙，同伙遂會協助廖在台灣取得庇護。張俊富則稱，他和被告曾獲安排參與快艇課程，喬映瑜吩咐他們抵台後向陸委會自首，對方會按計劃提供協助。