曾因另案非法集結罪成　男生理大衝突被捕認暴動罪候判　庭上揭患重度抑鬱及創傷後遺 (14:28)

庭上披露，被告李家樑（現20歲）昨在裁判法院承認在淘大商場非法集結，正還押候判。辯方指，被告事後患有重度抑鬱及創傷後遺症，曾49次向精神科求診，顯示事件對其衝撃。

辯方引述被告的求情信指，他應網上呼籲、身穿便裝前往理大，在校內拾起裝備，「一瞬間覺得好威」，當天留守後排，增加人數及士氣，並阻礙警方推進，讓勇武示威者逃生，自覺行為獲大眾支持。法官讀完信件後，總結稱被告覺得「背後策劃者」消遙法外，卻由年輕人承擔罪責。

案情指，2019年11月11日開始大批示威者佔據理大，在出入通道設檢查站限制進入校內的人士，並破壞校內閉路電視。同月17日早上，數百名示威者佔據漆咸道南與暢運通交界附近的行車路，向警方防線投擲汽油彈及磚頭等，理大A座平台上的示威者以投石機，向警方射出弓箭及信號彈。有警員被石塊撃中頭盔，另有警員小腿被弓箭射中。

警方警告不果，多次發射催淚彈及橡膠子彈、出動水炮車發射藍色水劑。及至晚上封鎖理大出入口，翌日早上5時展開推進，部分示威者撤入理大，速龍小隊在理大近A座正門外制服一名示威者，被告企圖搶犯，遭警員以警棍撃打及制服。警方當天拘捕逾1200人，有逾700人被登記身分。