蘇錦樑胞弟洗黑錢罪成原囚47個月　上訴庭裁定判刑過輕改囚至6年3個月 (14:23)

兩名被告為蘇錦威（44歲）及蘇潤餘（52歲），蘇錦威兩項欺詐及一項使用虛假文書副本罪罪成，另與蘇潤餘同被裁定一項洗黑錢罪成，分別判囚47個月和30個月。律政司覆核蘇錦威兩項欺詐罪的刑期獲接納；蘇潤餘不服定罪上訴則遭駁回。

上訴庭法官彭偉昌指出，原審法官的刑期過輕，加刑至9年監禁，惟案件在區域法院審理，刑期上限為7年，加上被告經刑期覆核加刑且幅度頗大，額外減刑9個月，總刑期為6年3個月。法庭將於半年內頒下書面判辭。

覆核刑期的律政司一方陳辭指，原審法官判刑時考慮蘇錦威在被捕已「全數償還」款項，惟涉案財務公司一早告知他會報警，故他並非在全然不知會被捕的情況下主動還款，他還款只是用以掩飾欺詐行為；原審法官亦就被告品格良好、受案件影響生活等求情予過多比重，判刑過輕。

代表蘇錦威的大律師關百安則指，原審法官接納被告並非意圖「永久剝奪」受害人的財產，即他打算償還貸款，亦不曾試圖離港避債，故量刑起點較低；上訴庭法官反駁這不可能是減刑因素，形容是「大膽的陳辭」。