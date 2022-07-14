海關頭半年在機場檢1.16噸毒品　較去年升近倍 (13:06)

機場科空運貨物資料研究組指揮官陳佩芬表示，今年上半年在機場偵破332宗毒品案，較去年同期的393宗略減，但共檢獲1.16噸懷疑毒品，估計市值近6億元，較去年同期的0.58噸及4.6億有所上升，亦反映案件未有因疫情而減少。海關今年檢獲576公斤冰毒，較去年大幅上升12倍，另檢獲258公斤氯胺酮及114公斤大麻類，分別較去年同期上升3成至75%，而檢獲可卡因及海洛英則減少約6成，分別為82公斤及14公斤。

貨運量減 不法分子「盡地一煲」運大量毒品

海關首半年偵破的毒品案中，其中51宗為利用一般空運貨物，共涉859公斤，較去年同期升55%及2.2倍。陳佩芬稱，因應疫情貨運量少，不法分子會「盡地一煲」，將大批毒品混入正常貨物，如報稱太陽能板的貨物中只有3塊太陽能板，但就有63公斤冰；報稱電鑽的12箱貨物中，有8箱均為氯胺酮，合共達200公斤，為最大宗相關個案。今年海關亦錄得34宗以網購集運方式，將小量毒品混入大量雜貨中偷運入港案件，比去年多1.6倍，如300件貨物中，有1900粒搖頭丸收藏在文件。

不法分子亦會利用不同方式收藏毒品，包括以貓糧、薄荷糖、香水等包裝；收藏於包裝上而非貨物本身，如固定金屬軸的木板、放置海蔘的發泡膠；又或是更改包裝，如將海落英藏於眼線筆包裝蓋及將冰毒藏入厚實金屬變壓器。海關毒品調查科機場調查組指揮官林澤麟稱，集團亦利用多層、「過冷河」方式拖延收貨，避開追查，如寄放在機場貨運站、本地物流公司貨倉等。

林澤麟稱，海關同時加強與海外執法機關交換情報，在3至4月與澳洲及內地合作，破獲涉900公斤、市值5億的冰毒案，其中在港檢700公斤，為歷來最大宗相關案件；另檢獲從澳門來港毒郵包，澳門司法局其後成功拘捕3名涉案人士。

林澤麟表示，在5至6月偵破2宗由旅客運送的毒品案，共拘3人，分別在其體內、行李內檢獲6公斤可卡因，預計入境限制放寬、航空往來恢復後，有關案件會有所上升。海關亦關注含四氫大麻酚（THC）的大麻二酚（CBD）產品，今年上半月共檢2.7萬件相關產品，會繼續加強打擊及執法。