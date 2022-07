上亞厘畢道遇車禍不治　電單車司機蕭展鴻家人亟需援手 (23:39)

工業傷亡權益會表示,展鴻為人盡責,樂於助人,年多前離開文職轉投運輸物流行列,因工作積極而出色,獲老闆讚賞而得到更多工作機會。其家人對他離世非常難過,加上展鴻為家中經濟支柱,家人對生活費及殮葬費深感徬徨無助。如熱心人願意伸出援手,協助展鴻父母渡過難關,可透過以下途徑捐款,本會代收集之善款將全數轉交予遺屬,不會收取任何行政費用。如需索取由本會發出、可作扣稅用途的收據,請提供捐款人全名、郵寄地址及聯絡電話,我們將在捐款核實後一個月內將收據寄上。

恆生銀行賬戶: 295-421903-003

賬戶名稱/支票抬頭: 工業傷亡權益會有限公司

Association for the Rights of Industrial Accident Victims Limited

請拍攝入數紙(或將電子銀行轉賬畫面截圖)後註明【捐款蕭展鴻遺屬】並連同【捐款人全名】發送WhatsApp訊息至6996 6214。

直接捐款予家屬(蕭展鴻妹妹)

(不會獲發任何捐款收據)

滙豐銀行: 1169059647

賬戶名稱/支票抬頭: SIU YIM PING

請隨票註明【捐款蕭展鴻遺屬】,並附【捐款人全名及聯絡電話】,以便跟進。

如就捐款事宜有進一步查詢,請致電2366 5965。