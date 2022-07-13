上亞厘畢道遇車禍不治　電單車司機蕭展鴻家人亟需援手 (23:39)

工業傷亡權益會表示，展鴻為人盡責，樂於助人，年多前離開文職轉投運輸物流行列，因工作積極而出色，獲老闆讚賞而得到更多工作機會。其家人對他離世非常難過，加上展鴻為家中經濟支柱，家人對生活費及殮葬費深感徬徨無助。如熱心人願意伸出援手，協助展鴻父母渡過難關，可透過以下途徑捐款，本會代收集之善款將全數轉交予遺屬，不會收取任何行政費用。如需索取由本會發出、可作扣稅用途的收據，請提供捐款人全名、郵寄地址及聯絡電話，我們將在捐款核實後一個月內將收據寄上。

恆生銀行賬戶： 295-421903-003

賬戶名稱／支票抬頭： 工業傷亡權益會有限公司

Association for the Rights of Industrial Accident Victims Limited

請拍攝入數紙（或將電子銀行轉賬畫面截圖）後註明【捐款蕭展鴻遺屬】並連同【捐款人全名】發送WhatsApp訊息至6996 6214。

直接捐款予家屬（蕭展鴻妹妹）

（不會獲發任何捐款收據）

滙豐銀行： 1169059647

賬戶名稱／支票抬頭： SIU YIM PING

請隨票註明【捐款蕭展鴻遺屬】，並附【捐款人全名及聯絡電話】，以便跟進。

如就捐款事宜有進一步查詢，請致電2366 5965。