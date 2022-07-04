美CECC倡制裁律政司長及檢控人員　特區政府強烈譴責 (19:30)

報告批評，律政司和檢控人員可任意扣押，若本港檢控人員持續行使權力，將令政治犯進一步增加，或須美國及國際社會行動，包括制裁。報告點名的檢控人員，包括楊美琪、周天行、伍淑娟、蕭啟業、羅天瑋及張卓勤等。報告亦點名提及林定國，引述有報道稱林定國無懼制裁，並預料會持續對反對派的強硬作風。

林定國：無懼制裁

特區政府就發聲明強烈譴責報告，批評有關文件散播不符事實的詆毁，並嘗試以制裁恫嚇香政府檢控人員，又一次展示委員會卑劣的霸凌行為，指律政司所有人員必定繼續盡忠職守，無畏無懼和堅定不移地履行職務。

政府又指委員會點名威脅制裁律政司長和15名檢控人員，行為可鄙，公然踐踏法律公義，並嘗試以霸權主義威嚇盡忠職守、秉承公義的特區政府官員粗暴干涉香港事務。政府批評，委員會「嘗試把謊言重覆一百次，假做成真理，只反映其小人之心、下流行為。」

林定國重申不擔心受到所謂「制裁」，並對檢控人員充滿信心，「將竭盡所能，確保他們能夠毫無憂慮地履行職務。」

政府亦重申，檢控決定一向並將繼續根據法律、證據和《檢控守則》作出，亦不論刑事罪行的性質或涉案者的背景，包括政治背景。」