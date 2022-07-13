理大外衝突案警一度稱未見被告戴染易燃劑手套　其後改稱「冇留意」 (18:49)

案發時駐守深水埗防暴梯隊的警長7717黃瑞杰供稱，11月17日早上起值班，驅散油尖旺一帶的示威活動。11月19日凌晨3時，他獲告知尖沙嘴有人投擲汽油彈，接報到場。

黃瑞杰進入嘉蘭圍16號旁邊連接厚福街的後巷，見懷疑一名男子的黑影，隨即有火舌冒起，燒至1米高。他越過火堆後，便見約10米外有幾名男女向厚福街方向離開，隨後進入厚福街7至7A號的大廈。他追至厚福街，截停一名身穿黑色衫褲，「眼神閃縮、並意圖跑走」的男子，遂制服他，並「騎喺男子身後」，為他扣上塑膠手扣，交由偵緝警員19212拘捕。

據控方的開案陳辭，黃瑞杰制服的是第十二被告李駿軒，而他當時右手戴着驗出高度易燃有機溶劑的一隻藍色手套；惟辯方爭議該被捕人士可能「另有其人」，會以「男子C」稱呼該被捕人士。

辯方盤問時指出，曾有警員拾起地上的口罩及一隻手套，問是否屬於男子C，而男子C否認。黃回答在他制服時沒有上述情况，他不知道同僚接手後發生何事；黃又承認為男子上手扣時，不見他戴着手套。其後在控方覆問時，他更正為「我冇留意有對手套」。審訊明續，各被告續准保釋。