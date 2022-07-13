中大成功研以膠紙及磁性顆粒組裝機械人　料可助修復電路及治療胃潰瘍 (17:28)

香港中文大學工程學院領導的研究團隊最近成功研發嶄新軟體機械人組裝技術，只需利用數片膠紙和磁性顆粒，經簡單黏貼及裁剪，便可製作出靈活變形的多功能小型摺紙式軟體機械人。配合不同感測元件模組，料日後可執行環境感測及醫療等任務。
研究團隊參考「紋身貼紙」將膠片上的圖案轉印到皮膚表面的概念，通過多重黏貼去組裝磁性顆粒圖案，完成軟體機械人的編制。在磁化作用下，平面圖形可如摺紙般轉換不同的立體結構，透過調整磁場可讓軟體機械人做出摺疊、抓取或其他連續性動作。將不同功能的傳感元件無縫合成到小型軟體機械人身上，更可負責涉及溫度、紫外線、酸鹼值、導電、吸油等感應工作，亦可用於修復電路及治療胃潰瘍。
中大機械與自動化工程學系教授張立表示，研究方向將重點放在醫療方面，「例如在凹凸不平的胃壁內移動到潰瘍位置，模擬在胃部貼上膠布的動作，若日後能配合藥物使用，或可治療胃部受損情況。」他續指，軟體機械人未來會進一步整合更多電子元件，如矽紅外線LED、電晶體或近場通訊等，以提升機械人多功能及智能化水平。
問及用作治療胃部的小型軟體機械人成本，張立強調「科研很多時候的成本不在於物料，物料是很便宜」，團隊更多關注後期的控制單元，例如利用機械化控制及結合醫療影像技術。張立提及，團隊將在科學園創科香港研發平台內進行動物實驗及臨床試驗，爭取五年內有技術轉化。惟他指出，現時可使用的磁性物料比較受限，很多對人體「不友好」或者會對病人本身體內的其他植入物造成干擾，團隊未來將著重研究如何減少毒性。