中大成功研以膠紙及磁性顆粒組裝機械人　料可助修復電路及治療胃潰瘍 (17:28)

研究團隊參考「紋身貼紙」將膠片上的圖案轉印到皮膚表面的概念，通過多重黏貼去組裝磁性顆粒圖案，完成軟體機械人的編制。在磁化作用下，平面圖形可如摺紙般轉換不同的立體結構，透過調整磁場可讓軟體機械人做出摺疊、抓取或其他連續性動作。將不同功能的傳感元件無縫合成到小型軟體機械人身上，更可負責涉及溫度、紫外線、酸鹼值、導電、吸油等感應工作，亦可用於修復電路及治療胃潰瘍。

中大機械與自動化工程學系教授張立表示，研究方向將重點放在醫療方面，「例如在凹凸不平的胃壁內移動到潰瘍位置，模擬在胃部貼上膠布的動作，若日後能配合藥物使用，或可治療胃部受損情況。」他續指，軟體機械人未來會進一步整合更多電子元件，如矽紅外線LED、電晶體或近場通訊等，以提升機械人多功能及智能化水平。

問及用作治療胃部的小型軟體機械人成本，張立強調「科研很多時候的成本不在於物料，物料是很便宜」，團隊更多關注後期的控制單元，例如利用機械化控制及結合醫療影像技術。張立提及，團隊將在科學園創科香港研發平台內進行動物實驗及臨床試驗，爭取五年內有技術轉化。惟他指出，現時可使用的磁性物料比較受限，很多對人體「不友好」或者會對病人本身體內的其他植入物造成干擾，團隊未來將著重研究如何減少毒性。