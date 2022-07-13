新冠疫情｜本港增3154宗新冠陽性個案　留醫患者破千 (16:46)

醫管局表示，留院人數已經破千，新入院患者亦增加，醫管局將留意對病牀及人手需求，並作相應調動。

醫管局亦公布，伊利沙伯醫院骨科病房兩名員工確診，連同早前陽性的兩名病人，病房至今有4人確診，病房已停收新症及停止探訪，另外同院放射治療部7名員工，包括2名護士及5名醫生先後染疫，醫管局正調查正查流行病學關連。

學校今（13日）增387宗呈報陽性個案涉及309間學校，有4間學校個別班級須停課一周，其中瑪利諾修院學校（小學部）4A班、荃灣公立何傳耀紀念小學1B班均有3名學生確診；神召會第一小學暨幼稚園AM班、神召會華人同工聯會景盛幼稚園K2B班均有2名學生確診。院舍則增4間呈報陽性個案，包括基督教家庭服務中心任白慈善基金景林安老院、明愛恩翠苑均有1名已接種三劑疫苗院友確診、長青安老院有1名已接種兩劑疫苗院友確診、南華護老院第一分院有1名已接種一劑疫苗院友確診。

本地懷疑Omicron BA.2.12.1個案共新增58宗，其中40宗為無源頭個案。另外，至於懷疑Omicron BA.4或BA.5個案共新增24宗。