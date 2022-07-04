山道文化原計劃明起灣仔商場辦「香港人書展」　負責人楊子俊稱業主今終止租借 (17:46)

楊引述業主稱，對方考慮終止租場因認為活動有違簽約時聲稱目的，又指今次活動在社交媒體引起廣泛注意，令性質「升級（escalate）」。楊稱，簽約時業主已知悉場地用於舉辦「香港人書展」，對方同意亦表明只要展出書籍合法即可，對業主有意終止租場，感到失望，認為違反合約精神，會保留追究權利。他哽咽道：「若做堅信的事，卻換來這樣的結果（或未能舉行活動），會是清晰信息，反映香港現時的環境。」

楊表示，今次活動於5月起籌辦，其間有多間書商加入，強調今次活動是「商業展銷活動」，非政治性質，主辦單位不會審查場內書籍。他又指，已確保場所符合消防及防疫規例，有在當眼處張貼「安心出行」二維碼，進場者要符合疫苗通行證規定。楊稱，有心理準備或遭執法人員巡查，如有書籍被指危害國安，須暫時下架，將會配合，至今暫沒任何政府人員就活動與他們接觸。